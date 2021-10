Neymar 'obrigado' a telefonar a dirigente do PSG para esclarecer declaração sobre Mundial

As mais recentes declarações de Neymar, nas quais garantia que o Mundial'2022 seria o seu último campeonato do Mundo, criaram agitação em França e preocuparam Leonardo, o diretor-desportivo da formação gaulesa. O astro do PSG tem contrato com os parisienses até 2025, e segundo o 'L'Équipe', foi obrigado a esclarecer a situação diante do dirigente.





De acordo com o diário francês, o brasileiro telefonou a Leonardo para esclarecer que as declarações apenas eram válidas para a seleção brasileira e não para o 'restante' mundo do futebol. O extremo brasileiro disputará o Mundial no Qatar com 30 anos e terminará contrato com os parisienses aos 33.Neymar, que não teve o melhor arranque de temporada no PSG, apontou até ao momento um golo e duas assistências em sete jogos.