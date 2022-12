Nuno Mendes e Danilo Pereira já trabalham no centro de treinos do PSG

En accord avec le staff médical de la sélection portugaise, @iamDaniloP et @nunomendes_25 ont rejoint ce vendredi 9 décembre le centre d’entraînement du Paris Saint-Germain afin de poursuivre leur réhabilitation. pic.twitter.com/dpXsM1Ufqo — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) December 9, 2022

Nuno Mendes e Danilo Pereira juntaram-se esta sexta-feira aos trabalhos do PSG, encontrando-se agora a recuperar das respetivas lesões. Os dois jogadores estavam entre a comitiva de Portugal no Mundial no Qatar, mas foram autorizados a regressar a Paris para acelerar esse processo , uma vez que já não poderiam dar o respetivo contributo à Seleção Nacional.Recorde-se que Nuno Mendes está a contas com uma lesão muscular na coxa esquerda, enquanto Danilo recupera de três costelas fraturadas.