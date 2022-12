Nuno Mendes e Danilo Pereira deixam concentração da Seleção e voltam para Paris

Chegou ao fim o trajeto de Nuno Mendes e Danilo Pereira no Mundial'2022. Segundo informação avançada pelo jornalista Pedro Sepúlveda, entretanto confirmada por Record, dada a impossibilidade de voltarem a jogar, a dupla do PSG recebeu a indicação para regressar à capital francesa para tratar das lesões contraídas no Campeonato do Mundo do Qatar, deixando já amanhã a concentração da Seleção Nacional.

Tal como o nosso jornal já tinha adiantado em tempo oportuno, a lesão do lateral-esquerdo contraída na primeira parte do duelo com o Uruguai na segunda jornada da fase de grupos do Mundial impedia-o de voltar a somar minutos na prova, uma vez que o tempo previsto de paragem é de dois meses. Contudo, a Federação Portuguesa de Futebol (FPF) tinha adiantado que o jogador iria continuar "integrado na comitiva nacional no Qatar".

Já Danilo Pereira não era certo que não pudesse voltar a jogar no Campeonato do Mundo. O médio, que ultimamente tem atuado no centro do setor defensivo, fraturou três costelas durante um treino da Seleção Nacional e foi dado como inapto para a fase de grupos. Porém, também falhou o duelo com a Suíça nos oitavos de final, tendo estado na bancada do Estádio Lusail, juntamente com Nuno Mendes, a assistir ao duelo que confirmou o apuramento da Seleção Nacional após a goleada (6-1).