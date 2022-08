Paris SG estuda 'enviar' excedentários para a... quinta divisão

A imprensa francesa tinha admitido há algumas semanas que o Paris SG poderia tomar medidas radicais para lidar com a situação dos jogadores excedentários, aqueles que não contam com Christophe Galtier, e ao que parece essa possibilidade vai mesmo avançar. Por agora, nomes como Ander Herrera, Kurzawa, Draxler, Rafinha, Kehrer, Gueye e Icardi têm trabalhado à margem do plantel, mas a situação pode tomar outras proporções, já que, segundo o 'L'Equipe', Luís Campos e a direção do PSG estudam enviá-los para a equipa de reservas, que atua na National 3, o quinto escalão do futebol gaulês.Esse seria o último passo a tomar caso as situações destes sete jogadores não seja resolvida. Por agora, para lá de treinarem afastados do plantel principal no Camp des Loges, estes sete jogadores estão obrigados a cumprir toda a rotina daqueles que estão na primeira equipa, como horários de treino e também refeições em conjunto.Destes sete jogadores, refira-se, Herrera, Kurzawa, Draxler e Icardi têm vínculo por mais duas temporadas, ao passo que os restantes quatro estão vinculados ao clube da capital francesa até 2023.