Pochettino e o desaire na Liga dos Campeões: «Não me sinto bem, tenho raiva e mal-estar»

Mauricio Pochettino, treinador do PSG, abordou a eliminação dos parisienses nos 'oitavos' da Liga dos Campeões diante do Real Madrid (1-3) , assumindo que "entende a deceção de todos no clube: jogadores, staff e adeptos"."Como me sinto? Nada bem. Quando analisamos a eliminação, estivemos bem em casa e durante 60 minutos fora de casa. Estou mal, não me sinto bem, tenho raiva e um mal-estar. É difícil dormir à noite, mas há a responsabilidade de pensar no campeonato", começou por dizer o argentino.E prosseguiu, frisando que os últimos dias "têm sido muito difíceis", tal como Donnarumma já tinha adiantado nas redes sociais : "É uma grande deceção. Levámos um grande golpe, mas temos a responsabilidade de terminar bem o campeonato. Toda a equipa está a afetada", concluiu.