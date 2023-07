Presidente da Câmara de Paris arrasa PSG no caso Mbappé: «Não percebo o jogo deles...»

É caso para dizer que não se fala de outra coisa em Paris. Anne Hidalgo, a presidente da Câmara daquela cidade, deixou muitas críticas ao PSG no caso Mbappé, frisando que não entende a posição do clube ao afastar o astro francês dos trabalhos do plantel.





"Não entendo qual é o jogo do PSG. Mbappé é o melhor jogador do mundo. Tenho de reconhecer que já não entendo nada. O Kylian [Mbappé] é um jogador extraordinário, precisamos de o manter em Paris. Acredito que o seu desejo também é ficar o máximo de tempo possível. A pergunta é: qual é o jogo do PSG?", referiu Hidalgo, em declarações à RMC Sport.Refira-se que, nas últimas horas, o PSG aceitou uma proposta recorde de 300 milhões de euros do Al Hilal de Jorge Jesus pelo internacional gaulês, que contemplaria um contrato de 700 milhões por ano e qualquer coisa como 58,3 M€ por mês, 14,6 M€ por semana, 2,1 M€ por dia, 86,8 mil euros por hora, 1446 euros por minuto e 24 euros por segundo.