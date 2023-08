Presidente do PSG foi ao treino colocar os 'pontos nos is': «Mbappé está comprometido com o clube»

O presidente do PSG já falou com o restante plantel sobre o regresso de Mbappé à equipa principal, avança o 'L’Équipe'. "Kylian está de volta", cita o jornal francês. Nasser al-Khelaifi explicou aos restantes jogadores que o craque está totalmente reintegrado: "Mbappé está comprometido com o clube".Embora nada garanta que o jogador queira prolongar o contrato, segundo a mesma fonte, o internacional francês prometeu ao PSG que não irá sair do clube a custo zero. Mbappé já fará parte das opções de Luis Enrique para o próximo jogo da Liga Francesa com o Toulouse (no próximo sábado, 20h00).Recorde-se que, na manhã deste domingo, o campeão gaulês já tinha