Presidente do PSG responde a 'lamento' de Messi: «Com todo o respeito, somos um clube francês...»

Messi 'queixou-se', Nasser Al Khelaïfi respondeu. Depois do craque argentino ter vindo a público dizer que foi "o único campeão do Mundo que não teve o reconhecimento do seu clube ", o presidente o PSG fez questão de recordar a homenagem feita, na altura, ao argentino (agora no Inter Miami), deixando um 'recado' à mistura."Fala-se muito fora, não sei ao certo o que ele disse ou deixou de dizer. Como toda a gente viu - até publicámos um vídeo -, homenageámos Messi num treino (quando ganhou o Mundial) e também celebrámos em privado. Mas, com todo o respeito, somos um clube francês. Talvez fosse sensato celebrar no estádio. Mas temos de respeitar o país que derrotou [Argentina 'impediu' a França de ser bicampeã mundial, vencendo a França na final, no desempate por penáltis], os seus companheiros franceses e os nossos adeptos. Messi estava connosco e é um jogador incrível: estamos orgulhosos de o ter aqui", afirmou Nasser Al Khelaïfi em entrevista à RMC Sport.Também Kylian Mbappé foi assunto na entrevista, com o presidente do PSG a apontar um objetivo claro para o 'seu' jogador, meta essa que pode ser conseguida a 30 de outubro. "Temos o melhor jogador do mundo e, para mim, merece ganhar a Bola de Ouro. Os problemas que tivemos ficam em família e Kylian forma parte da família. Estou orgulhoso do que faz - e do que faz toda a equipa".