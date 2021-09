«Programa os teus sonhos para mais tarde»: a mensagem que Mbappé eliminou das redes sociais

A saga da transferência de Mbappé para o Real Madrid está oficialmente terminada. O francês fica mesmo no PSG mais uma temporada, situação que não terá sido do agrado do avançado que, nas redes sociais, partilhou um texto escrito por um amigo, que foi apagado pelo próprio astro dos parisienses instantes depois.





"Respeito pelo teu profissionalismo, meu irmão. Reprograma os teus sonhos para mais tarde. A vida é linda, e tu és o melhor", podia ler-se.Recorde-se que Mbappé rejeitou várias ofertas para renovar pelo PSG, sendo que uma delas, de 45 M€ anuais , faria com que se tornasse o jogador mais bem pago do clube, até à frente de Neymar e de... Lionel Messi.