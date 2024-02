PSG pensa em alternativas a Mbappé: lista com muitos craques e um deles é português

A novela Mbappé está a chegar ao fim depois de o avançado. E, apesar de ainda faltarem alguns meses para a abertura do mercado de verão, o PSG já pensa na contratação de vários jogadores para colmatar a ausência do internacional francês. Craques não faltam nesta lista e um deles é Bernardo Silva.De acordo com o ‘L’Équipe’, o médio português está entre os futebolistas que estão a ser considerados para reforçarem o plantel parisiense. O interesse no jogador do Manchester City não é antigo, já que no mercado de transferência do último verão a imprensa internacional dava como certa a vontade de o campeão francês contar com Bernardo Silva no plantel. O português, recorde-se, acabou por renovar com os citizens até 2026.Na lista de jogadores no horizonte do PSG avançada pelo jornal francês surgem também os nomes de Victor Osimhem (Napóles), Gavi (Barcelona), De Jong (Barcelona) e Mohamed Salah (Liverpool). O emblema parisiense terá de enfrentar a forte concorrência por estes jogadores.