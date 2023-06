PSG prepara ultimato a Mbappé: renova até ao início da pré-época ou sai este verão

Mbappé pode ter os dias contados no PSG, visto que não pretende acionar a opção para renovar por mais uma época, ou seja até ao final da temporada 2024/25, tendo já informado o clube.Nesse sentido, está a ser preparado um ultimato ao internacional francês, conforme dá conta o portal 'PSG Community'. É que, de acordo com a referida fonte, esta quarta-feira ocorreu uma reunião muito importante entre um emissário muito próximo de Tamin Bin Hamad Al Thani, emir do Qatar e dono do PSG, e uma pessoa em representação de Kylian Mbappé para discutir o futuro do avançado, que só tem uma opção: renovar com o atual campeão gaulês até ao início da pré-época dos parisienses. Caso não o faça, o PSG vai avançar para a sua venda já este verão, de forma a evitar a saída a custo zero do seu principal ativo e garantir ainda um encaixe financeiro.O emir tem adotado uma postura "firme e intransigente" nesta negociação, conforme avança o referido portal, a qual foi precipitada pela carta enviada por Mbappé a dar conta da sua intenção de não querer acionar a opção de prolongar o vínculo por mais uma temporada. Algo que foi visto como "uma autêntica traição".Esta carta, de facto, já fez correr muita tinta e levou até a uma "pequena reunião" entre Nasser Al-Khelaifi, presidente do PSG, e a mãe de Mbappé, na qual as duas partes tentaram colocar em tudo em pratos limpos. Ainda assim, em Espanha foi avançada esta quinta-feira a data de apresentação do craque francês... no Real Madrid: 23 de julho.