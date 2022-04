Renovação de Mbappé pelo PSG ganha força e Macron dá uma ajuda

O interesse do Real Madrid em contratar Mbappé no mercado de verão não é segredo, mas segundo o jornalista Romain Molina, os merengues depararam-se com dois 'obstáculos' inesperados e... poderosos.De acordo com a mesma fonte, tanto Emmanuel Macron, presidente francês, como o atual Emir do Qatar, estão a fazer de tudo para impedir a saída do avançado - que já revelou ter o sonho de representar os merengues -, e o primeiro até já terá tentado convencer o gaulês a ficar na capital.O PSG, recorde-se, já se propôs a fazer de Mbappé o jogador mais bem pago a jogar em França - estatuto que atualmente pertence a Neymar, com cerca de 4,083 milhões de euros brutos mensais -, e até ofereceu, tal como explicou o 'AS' no mês passado, um prémio de assinatura de 100 M€ líquidos Mbappé termina contrato com os parisienses em junho de 2022 e ainda não tomou, segundo Molina, uma decisão final.