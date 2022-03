Sanção pesada para o presidente do PSG? O que pode valer a ira no final do jogo com o Real Madrid

Nasser Al-Khelaifi, presidente do PSG, foi uma das caras da revolta parisiense após a eliminação da Liga dos Campeões, na derrota desta quinta-feira frente ao Real Madrid da 2.ª mão dos 'oitavos' da competição (1-3) . No final da partida, o líder da formação francesa perdeu a cabeça e o 'AS' explica agora a que sanções poderá ficar sujeito... e não são leves.De acordo com o que foi relatado pelo árbitro, segundo revela o jornalista Edu Pidal, da Onda Cero, tanto Nasser Al-Khelaifi como o diretor técnico Leonardo "mostraram um comportamento agressivo e tentaram entrar no balneário dos árbitros. Quando este lhes pediu para saírem, bloquearam a porta e o presidente golpeou deliberadamente o equipamento de um dos assistentes, acabando por parti-lo".O 'AS' refere que o catari deverá ficar sujeito às mesmas sanções de jogadores e treinadores, que vigoram no artigo 15.º dos regulamentos disciplinares da UEFA: "A suspensão pode ter a duração de um a 15 jogos consoante a gravidade da conduta. As mais leves, são as de cartão amarelo: jogo perigoso, protestos, insultos, conduta anti-desportiva e provocações. Se for dirigida linguagem abusiva a um árbitro, a sanção ficaria agravada por mais um jogo. Com três jogos são sancionados os insultos a um árbitro ou a agressão a um adversário. A partir daí, terá uma sanção de cinco encontros quem agredir um oficial e até 15 caso seja uma agressão a um colega/adversário. Todas as penas são acumuláveis e acompanhadas de multas".