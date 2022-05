«Sentem que não enganaram ninguém»: família de Mbappé "zangada e dececionada" com Real Madrid

A novela que envolveu Mbappé terminou mas continua... a dar que falar . Segundo o jornalista Toño Garcia, da 'Cuatro', a família do avançado está de relações cortadas com o Real Madrid e acusa os merengues de mentir, afirmando que nunca houve acordo entre ambas as partes, ao contrário do que o clube espanhol alega."Vim de Paris. Falei com pessoas próximas de Mbappé e estão zangadas. Acreditam que não enganaram ninguém, estão zangadas e dececionadas com o Real Madrid. Disseram-me que gostariam que Florentino Pérez falasse. Dizem que nunca houve um acordo com Kylian [Mbappé] e que gostariam de explicações", explicou Toño Garcia, que deu a entender que este corte de relações pode vir a prejudicar uma futura transferência."Querem que o Real Madrid e o seu presidente saiam publicamente para falar. Atualmente, a relação está em rutura. A família e a comitiva do jogador sentem isso. Veremos o que acontece daqui a três anos, eles sentem que não enganaram ninguém".Recorde-se que Mbappé renovou com o PSG até 2025, num contrato a envolver valores astronómicos: o avançado, que é agora o jogador mais bem pago do Mundo, passa a ganhar 167 mil euros... por dia