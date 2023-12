Sergio Rico, os "quase 20 quilos" perdidos após o acidente e os pesadelos: «Durmo como um bebé»

? Sergio Rico, en @partidazocope, sobre las secuelas del accidente



Sergio Rico recordou, em declarações à 'Cadena COPE', o grave acidente que sofreu em maio deste ano , quando caiu de cavalo e contraiu um traumatismo cranioencefálico. O guarda-redes espanhol do PSG garantiu que, apesar do susto, continua a dormir "como um bebé"."Pesadelos? Não, não tenho absolutamente nada. Durmo como um bebé, tal como fazia antes. Estive 82 dias internado e perdi muito peso, quase 20 quilos. Antigamente pesava cerca de 91, quase 92, e naquela altura passei a pesar 73. Entretanto já consegui recuperar e agora peso 88 novamente", referiu o guardião, de 30 anos.Sete meses depois, Sergio Rico assegura que não tem pressa para regressar aos relvados: "Levo isso com demasiada calma, não está nas minhas mãos. Sigo as ordens dos médicos, foram eles que me salvaram a vida", explicou. "Não me lembro de nada [do acidente]. Só me lembro de vir no avião e de nos desviarem de Sevilha para Málaga. Lembro-me de chegar a Málaga e de um amigo me vir buscar para irmos em direção a Huelva. A partir daí, só me lembro de acordar no hospital", acrescentou.Quando acordou, já no hospital, o guarda-redes tinha à sua espera a mãe e a mulher: "O médico perguntou-me se reconhecia a minha mulher e eu não consegui responder bem porque tinha os tubos e nem conseguia falar", rematou.