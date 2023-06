Treinador do PSG detido por suspeitas de discriminação

A AFP avança que Christophe Galtier, treinador do PSG, foi esta sexta-feira detido por suspeitas de discriminação, juntamente com o seu filho.De acordo com a mesma fonte, a detenção está relacionada a uma investigação que foi aberta em abril, depois do francês ter sido acusado de dirigir comentários discriminatórios e racistas na temporada 2021/22, quando orientava o Nice.À data, o treinador francês terá referido aos dirigentes do clube que não poderia "ter tantos negros e muçulmanos na equipa", segundo revela um hipotético email a que a 'RMC Sport' teve acesso.Para além de sempre ter negado as acusações , Galtier chegou a apresentar queixa. Alguns jogadores e dirigentes do Nice já foram ouvidos pelos responsáveis da investigação.