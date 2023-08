Ugarte e a chegada ao PSG: «Espero que as pessoas digam que os 60 milhões valeram a pena»

Manuel Ugarteneste mercado de transferências. Em entrevista ao ‘L’Équipe’, o médio uruguaio explicou porque é que escolheu o PSG e falou sobre o projeto do emblema francês."É um clube muito grande, que ambiciona títulos. O diretor desportivo e o presidente convenceram-me. O projeto apresentado foi um elemento fundamental. Disseram-me que a ideia é utilizar muitos jogadores jovens para formar uma equipa com uma mentalidade vencedora. O que a maioria dos jogadores uruguaios tem em comum é o facto de terem muita vontade, de quererem ganhar sempre e de gostaram de competição acima de tudo. Estou aqui para ajudar a criar essa mentalidade vencedora", afirmou o antigo jogador do Sporting quando questionado sobre os motivos que o levaram a escolher o campeão gaulês.Antes de rumar a Paris, Ugarte falou com o compatriota Cavani, que passou pelo PSG entre 2013 e 2022: "Falou-me da sua relação com os companheiros e do ambiente que se vive aqui. Disse-me que é uma cidade incrível, um grande clube com tudo. Quando cheguei, apercebi-me de como ele é amado aqui".Em relação aos 60 milhões de euros da transferência, o médio de 22 anos foi claro: "Estou grato ao clube por ter feito este esforço. Sei que tenho responsabilidade, mas não quero colocar pressão sobre mim porque isso pode sair pela culatra. Cheguei aqui com uma enorme vontade de jogar, aprender e trabalhar. Vou tentar devolver isso em campo. Espero que as pessoas digam que os 60 milhões de euros valeram a pena".