«Jogador impressionante»: a reação de Luis Enrique à compra em definitivo de Gonçalo Ramos

Luis Enrique não escondeu a satisfação pelo facto de o Paris Saint-Germain ter decididoem definitivo de Gonçalo Ramos."É uma notícia muito boa e que me deixa muito feliz. Tanto pelo jogador, como pelo homem. É jogador do futuro para o clube, um jogador impressionante, que é capaz de variar o seu jogo. Estou muito feliz por ter sido acionada a opção de compra", disse o técnico da formação parisiense, na antevisão à receção ao Monaco, agendada para amanhã.O internacional português de 22 anos rumou ao emblema de Paris na última janela de transferências, proveniente do Benfica, tendo marcado dois golos em 15 jogos. Esta, diga-se, não é a primeira vez que Luis Enrique deixaa Gonçalo Ramos.