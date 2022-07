Vitinha brinca com Nuno Mendes: «Foi preciso vir para o PSG para fazeres um golo!»

Foi preciso eu vir para fazeres um golo pelo PSG @nunomendes_25 pic.twitter.com/AkzynrNI6u — Vítor Ferreira (@vitinha) July 25, 2022

Vitinha e Nuno Mendes proporcionaram, esta segunda-feira, um grande momento na goleada do PSG frente ao Gamba Osaka (6-2) . O médio, ex-FC Porto, recebeu a bola no meio-campo ofensivo, viu a desmarcação do colega de equipa e fez um passe milimétrico para o lateral, que recebeu de maneira orientada e finalizou sem hipóteses para o guarda-redes adversário . No final da partida, numa publicação nas redes sociais, Vitinha aproveitou para deixar uma mensagem - em tom de brincadeira - ao companheiro."Foi preciso vir para o PSG para fazeres um golo", escreveu o médio, numa publicação onde também partilhou uma imagem dos dois abraçados durante os festejos.O PSG volta a entrar em campo no próximo domingo, dia 31, na final da Supertaça francesa contra o Nantes (19h).