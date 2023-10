Vitinha: «Não estamos obcecados com a Liga dos Campeões»

Luis Enrique já se mostrou rendido a Vitinha e o internacional português sabe bem como responder às palavras do seu treinador no PSG. Este domingo, em entrevista à Téléfoot, o ex-jogador do FC Porto sublinhou o quanto tem aprendido com Luis Enrique."As ideias de Luis Enrique adaptam-se bem ao meu estilo de jogo. É importante para mim. Acredito que consigo aprender muito com ele. Mantenho a técnica e a alegria com a bola. Com ele, consigo ter um jogo mais completo com e sem bola", afirmou não poupando também nos elogios a uma figuras maiores do balneário do PSG: Kylian Mbappé. "E um grande jogador, o melhor da atualidade. Dou-me muito bem com ele em campo, combinamos bem nos passes e na profundidade para ele".Para quarta-feira está agendado encontro com o Newcastle na 2.ª jornada da Liga dos Campeões (20 horas). O campeão francês lidera isolado o Grupo F com 3 pontos, mas Vitinha garante que não há qualquer obsessão com a Champions. "Quando pensas demasiado numa coisa, por vezes, não acontece. Queremos desfrutar da Liga dos Campeões, mas não estamos obcecados".Fundamental para o médio é mesmo o apoio que recebe dos adeptos. "A união sagrada com o público será a chave desta temporada. Este sentimento de que estamos todos juntos vai ser muito importante e irá permitir-nos ir o mais longe possível".