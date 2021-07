Wijnaldum aprova Pogba no PSG: «Qualquer jogador no mundo o aceitaria na sua equipa»

Numa altura em que Pogba é um dos nomes apontados para reforçar o PSG, os seus (potenciais) futuros companheiros vão sonhando com a sua chegada. Wijnaldum, um dos reforços dos parisienses para a nova temporada, que chegou a custo zero, deixou rasgados elogios ao médio francês, ao referir que "é um jogador extraordinário, cheio de qualidades".





"Adoraria ter o Pogba connosco. É fantástico. Já joguei contra ele várias vezes, que jogador!", começou por dizer, em entrevista à 'RMC Sport'. "Se perguntássemos a qualquer jogador de qualquer equipa se gostaria de ter Pogba no seu clube, todos iriam responder que sim, porque é um jogador extraordinário, cheio de qualidades. Tem tudo, é um dos melhores médios do mundo".Atualmente ao serviço dos red devils, o francês seria a quinta contratação do PSG neste defeso, depois das aquisições de Donnarumma, Sergio Ramos (ambos a custo zero), Hakimi (60 M€), e do próprio Wijnaldum (também em final de contrato).Recorde-se que o internacional pelos gauleses custou aos cofres do United mais de 100 milhões de euros em 2016, quando chegou a Old Trafford proveniente da Juventus.