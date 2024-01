Rennes garante que Matic faltou aos últimos treinos: «Comportamento totalmente incompreensível»

O Rennes emitiu esta quinta-feira um comunicado oficial a dar conta da situação do antigo médio do Benfica Nemanja Matic que, segundo o emblema francês, "faltou às últimas sessões de treino" sem qualquer justificação. O jogador, recorde-se, tem vindo a expressar a sua intenção de deixar o clube neste defeso, mas também é possível que tome a decisão de pendurar desde já as chuteiras , colocando um ponto final na sua carreira aos 35 anos."O médio do Rennes, Nemanja Matic, não compareceu às últimas sessões de treino com a equipa profissional. Este comportamento é totalmente incompreensível para um jogador experiente e que tem contrato até 2025", pode ler-se no site oficial do clube.Recorde-se que Matic chegou ao Rennes em agosto do ano passado depois de deixar a Roma de José Mourinho por 2,5 milhões de euros."O médio do Rennes, Nemanja Matic, não compareceu às últimas sessões de treino com a equipa profissional.Este comportamento é totalmente incompreensível para um jogador experiente e que tem contrato até 2025Naturalmente sensível ao bem-estar dos seus jogadores, o clube gostaria de salientar que todos os procedimentos necessários para a integração bem-sucedida de Nemanja Matic e da sua comitiva foram realizados com total transparência.O Rennes sempre fez o máximo para proporcionar aos seus jogadores, e especialmente aos estrangeiros, as melhores condições possíveis para que estes pudessem expressar o seu talento em campo.O Rennes aguarda agora as explicações do jogador e está determinado a tomar as medidas necessárias para proteger os seus interesses".