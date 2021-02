Aubameyang em apuros por causa de nova tatuagem

Para lá de estar em dúvida para o jogo com o Benfica devido a problemas físicos, Pierre-Emerick Aubameyang viu-se também envolvido numa polémica por causa da sua nova tatuagem. De acordo com o 'The Sun', o Arsenal abriu uma investigação ao seu jogador por conta de uma possível violação das regras definidas em tempos de pandemia, isto depois de o avançado ter surgido na conta de Instagram do tatuador Alejandro Nicolas Bernal a exibir as suas novas 'marcas' na pele. Para mais, nas publicações disponíveis nenhum dos dois surge a utilizar máscara.





Segundo o mesmo relato, estas imagens surgem poucos dias depois de Aubameyang ter recebido autorização para viajar a França para visitar a sua mãe, recentemente internada, algo que deixa os gunners em dúvida quanto à possibilidade de o jogador ter violado as regras definidas pela 'bolha' antiCovid. Não se sabe ao certo que tipo de medida poderá ser tomada caso seja provado que Aubameyang não cumpriu as regras, mas de um puxão de orelhas certamente não escapará...