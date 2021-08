David Luiz explica saída do Arsenal e garante: «Quero um clube com ambição»

David Luiz afirmou estar pronto para vencer títulos na nova época que se avizinha, tendo sido essa uma das razões da sua saída do Arsenal no final da época transata.





O defesa, de 34 anos, afirmou em declarações ao 'Daily Mail' que o clube londrino tem um "projeto a longo prazo" e que a sua prioridade no momento é apenas "ganhar, ganhar, ganhar o mais brevemente possível".Apesar de ter conquistado dois troféus (FA Cup e Community Shield) durante o seu percurso no Arsenal, o internacional canarinho procura mais títulos e um clube com mais possibilidade de vencer na próxima temporada.O ex-Benfica já foi cogitado comoneste mercado e a possibilidade de poder vir a jogar a Champions, algo que não aconteceria enquanto jogador do Arsenal, podia ser um fator importante para que pudesse rumar à Luz.David Luiz está ainda desempregado, contudo, para além do Benfica, outros clubes estão atentos ao jogador. Rumores de uma ida para a Turquia ou um regresso ao PSG têm sido avançados.Independentemente do destino, David Luiz garantiu ter apenas uma exigência: "Quero um clube com ambição".