Declarou falência mas não esquece hat trick na estreia a titular no Arsenal: «Bebi muita vodka na noite anterior...»

A carreira de Jermaine Pennant, antigo extremo inglês, teve um início promissor e um final... para esquecer. O inglês, que no início deste ano declarou falência com dívidas de mais de um milhão de euros , estreou-se a titular na equipa principal do Arsenal com um hat trick, num encontro (diante do Southampton) com algumas particularidades e que o próprio recordou no documentário 'Fever Pitch'."Tinha saído na noite anterior e tive uma grande noite, realmente achava que não ia jogar. Nunca tinha sido titular no Arsenal e pensei que isso não mudaria, especialmente porque Robert Pires, Ljungberg e Ray Parlor estavam bem. Tinha o banco garantido. Pensei: 'Malditos sejam'. Fui a uma festa e cheguei a casa cerca das 6 horas da manhã depois de beber muita vodka. Quando vi o meu nome no onze inicial não consegui acreditar", referiu Pennant.E prosseguiu: "Wenger baixa o quadro e lê a equipa. Diz o meu nome. O meu coração entrou-me pelo estômago. Tinha o Patrick Vieira sentado à minha direita e ele diz-me: 'Jermaine, é o teu momento'. Eu só pensava: 'Não é Patrick, realmente não é o meu momento. Este é o pior momento'".Atualmente com 40 anos, Pennant recorda o hat trick que apontou como se tivesse sido... ontem. "Não podia acreditar quando marquei. Foi um grande alívio. Pensei: 'Ok, agora já me podes substituir. Por favor, Arsene!'. Ainda bem que consegui apontar um hat trick, demonstrei que tinha talento. Mas quando jogas com Henry e Vieira ao lado...".A carreira de Pennant, no entanto, viria a cair daí para a frente: o antigo jogador só conseguiu ser titular em cinco ocasiões ao longo de sete anos no Arsenal e, pelo meio, passou por vários empréstimos a Watford, Leeds ou Birmingham.