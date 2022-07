Jack Wilshere é o novo treinador dos sub-18 do Arsenal: «Admito que não tenho muita experiência»

Jack Wilshere foi oficializado esta segunda-feira como novo treinador dos sub-18 do Arsenal. O inglês, que nos últimos meses passou uma fase difícil da carreira , prometeu dar tudo pela formação dos gunners, apesar da sua pouca experiência."Grande parte da minha vida foi passada aqui na Academia, e foram alguns dos melhores dias que vivi. Não esperava que os meus dias de jogador terminassem nesta idade [30 anos], mas é difícil rejeitar uma oportunidade destas. É um sentimento especial fazer parte da família do Arsenal. É algo que nunca me deixou, e mesmo estando alguns anos longe do clube, o meu coração esteve sempre cá", começou por dizer aos meios da equipa londrina.E prosseguiu, explicando em que aspetos poderá ser uma mais-valia para os gunners: "Sou o primeiro a admitir que não tenho a experiência que muitos treinadores têm, mas sei o que é estar no lugar dos jogadores, subir os escalões de formação e chegar à equipa principal. Acho que em primeiro lugar tenho de focar em mim e no que estou a fazer, aprender a ser um bom treinador. Quando tens ambição e 'fome', isso ajuda a aprender mais depressa e espero ajudar os miúdos", rematou.Recorde-se que ao longo da carreira como jogador, Wilshere representou clubes como Bolton, Arsenal ou West Ham.