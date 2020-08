Mikel Arteta: «Willian é um jogador que pode realmente fazer a diferença para nós»

O brasileiro Willian vai reforçar o Arsenal, assinando com os londrinos por três anos, após sete épocas no vizinho Chelsea, anunciou esta sexta-feira o clube da Premier League na sua página oficial.

"Acredito que ele é um jogador que pode realmente fazer a diferença para nós", afirmou o treinador espanhol Mikel Arteta, realçando a polivalência do médio/ala brasileiro, que "pode fazer três ou quatro posições no campo".

Willian, de 32 anos, ao longo das sete temporadas no Chelsea, conquistou dois títulos da Premier League, uma Taça de Inglaterra e uma Liga Europa, numa final em que venceu o Arsenal (4-1). Jogou 339 jogos, marcou 63 golos e fez 56 assistências.

"Tem experiência de tudo no mundo do futebol, mas ainda tem a ambição de vir para cá e contribuir para levar o clube aonde pertence. Fiquei muito impressionado com todas as conversas que tive com ele e com o quanto queria vir", referiu Mikel Arteta.

Willian fez a sua formação e estreia como profissional no Corinthians, após o que ingressou no Shakhtar Donetsk em agosto de 2007. Nos seis anos em que permaneceu na Ucrânia (2007/08 a 2012/13), conquistou quatro campeonatos e a ultima Taça UEFA, em 2009, antes da Liga Europa.

Com 70 jogos e nove golos pelo Brasil, desde 2011, Willian marcou presença nos Mundiais de 2014 e 2018, bem como nas edições de 2015, 2016 e 2019 da Copa América. Em 2019, foi um elemento chave da seleção canarinha, que ergueu o troféu em casa.

O diretor técnico do Arsenal é o brasileiro Edu, que conhece bem Willian, por terem trabalhado juntos na seleção brasileira. "Ele tem muitos atributos fantásticos, quer como pessoa, pelo seu caráter, quer como jogador de futebol. Tenho 100 por cento de certeza de que todos no balneário, adeptos, eu e Mikel, iremos adorar ter Willian ao nosso lado", disse Edu.