Oficial: Steven Gerrard é o novo treinador do Aston Villa

Aston Villa Football Club is delighted to announce the appointment of Steven Gerrard as our new Head Coach. — Aston Villa (@AVFCOfficial) November 11, 2021







O Aston Villa confirmou, esta quinta-feira, Steven Gerrard como o novo treinador do clube. Recorde-se que Dean Smith, o anterior técnico, foi demitido no passado dia 7 devido a uma sequência de cinco derrotas consecutivas."O Aston Villa é um clube com uma história rica e com tradição no futebol inglês. Estou muito orgulhoso por me tornar o novo treinador. Durante as negociações com a direção, foi evidente o quão ambicioso era o projeto, e estou entusiasmado para ajudar todos a cumprir os seus objetivos", disse Gerrard aos meios oficiais dos villains, antes de deixar uma mensagem ao seu antigo clube, o Rangers. "Quero expressar toda a minha gratidão a toda a gente associada ao Rangers, por me terem dado a oportunidade de treinar um clube tão icónico".Christian Purslow, CEO do Aston Villa, referiu que a formação inglesa está "ansiosa" por trabalhar com a antiga lenda do Liverpool, uma vez que uma das suas filosofias, a aposta nos jogadores mais jovens, é "muito valorizada" no clube."Foi desde logo claro durante as nossas conversas que as ambições do Steven [Gerrard], assim como a sua filosofia e os seus valores, encaixam completamente naquilo que é o Aston Villa. Estamos entusiasmados pelo facto de ele ter aceitado levar-nos a uma nova fase".Steven Gerrard orientou o Rangers desde junho de 2018, ajudando a assegurar o 55.º título da Liga Escocesa.