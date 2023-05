Os motivos que levaram à suspensão de Ivan Toney: até apostas contra a própria equipa houve!

O 'The Sun' revela esta sexta-feira algumas das apostas realizadas por Ivan Toney e que valeram uma suspensão de oito meses ao avançado do Brentford que, entretanto, terá sido diagnosticado com um vício em apostas - algo que o próprio admitiu -, o que lhe valeu uma redução do castigo, que inicialmente se previa poder chegar aos 15 meses.Segundo a mesma fonte, Toney confessou ter realizado três tipos de apostas: além de ter colocado dinheiro contra a sua própria equipa em 13 ocasiões - em que não jogou - entre agosto de 2017 e 2018, o inglês informou um amigo de que estaria no onze inicial numa partida. Não contente, apostou ainda que ia fazer golo em nove encontros diferentes.Toney acabou por confessar, quando foi entrevistado pela Football Association, que mentiu quando foi confrontado com as acusações. Depois de se assumir culpado, viu a sua suspensão reduzida a praticamente metade (de 15 para oito meses).Refira-se que Toney disputou, esta temporada, 35 jogos ao serviço do Brentford, tendo apontado 21 golos e contribuído com cinco assistências.