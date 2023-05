Presidente do Burnley e o interesse em Kompany: «É como sair com a rapariga mais gira da cidade»

O Burnley vai, na próxima temporada, regressar à Premier League depois de ter garantido a promoção do Championship em tempo recorde , a sete jornadas do fim do campeonato. Ora, o trabalho do treinador Vincent Kompany não tem passado despercebido a ninguém, e apesar de ter assinado recentemente um novo contrato com a formação inglesa, o presidente Alan Pace abordou o interesse de outros clubes no técnico de forma... inusitada."A minha preocupação não é se alguma vez vou ter de o demitir, isso é outra história. A minha preocupação, e isto é algo que já lhe expliquei, é que isto é como saíres com a rapariga mais gira da cidade e saberes que ela provavelmente nunca vai casar contigo. No entanto, é como se toda a gente quisesse casar com ela. É uma questão de: vão sair durante quanto tempo? Vão ficar juntos durante quanto tempo? Vão ser um casal durante quanto tempo? Eu espero que seja durante muito, muito tempo. Mas é 'ela' que decide...", referiu à BBC.Kompany, recorde-se, chegou ao Burnley em julho do ano passado e tem contrato até 2028. Já orientou a formação inglesa em 54 jogos, nos quais somou 34 vitórias, 15 empates e apenas cinco derrotas.