Bilionário inglês faz oferta de última hora para comprar o Chelsea: valores impressionam

Jim Ratcliffe, bilionário inglês e adepto do Chelsea fez, segundo avança o 'The Sun', uma proposta de última hora de cerca de 5 mil milhões de euros para comprar o clube, em que cerca de 2 mil milhões serão investidos no plantel principal e em Stamford Bridge.Em declarações ao 'The Times', Ratcliffe explicou a decisão. "Fizemos uma oferta esta manhã. Somos a única oferta britânica. As nossas razões são simples: tentar criar um bom clube em Londres. Não temos nenhum motivo relacionado com lucros porque fazemos o nosso dinheiro de outras maneiras", começou por justificar.E prosseguiu: "Temos em mente um estádio de classe mundial com capacidade também de classe mundial. Não nos sentimos confortáveis em mudar de 'casa' durante quatro ou cinco anos, portanto seria necessário trabalhar com o que já existe. Mas isso não nos assusta".Recorde-se que entre os principais candidatos à compra do Chelsea estão Steven Pagliuca, investidor norte-americano e proprietário da Atalanta e dos Boston Celtics, assim como Sir Martin Broughton, empresário britânico, atual presidente da 'British Airways' e antigo dirigente máximo do Liverpool. Todd Boehly, proprietário dos Los Angeles Dodgers, equipa de basebol, é o último dos interessados na 'luta'.