Revelado mais um dos interessados em comprar o Chelsea a Abramovich

O bilionário Jim Ratcliffe é um dos interessados em comprar o Chelsea a Roman Abramovich, adianta esta quinta-feira o 'The Sun'.O inglês, que tem um património avaliado em mais de 7 mil milhões de euros, é dono da 'Ineos', uma multinacional voltada para indústria química britânica. Para além disso, é adepto do clube e portador de bilhete de época em Stamford Bridge.Abramovich anunciou esta quarta-feira, em comunicado oficial, que decidiu colocar o Chelsea à venda : "Atendendo à situação atual, decidi tomar a decisão de vender o clube, pois acredito que é a melhor para os interesses de todos: adeptos, funcionários, tal como os patrocinadores e parceiros".Abramovich tem estado 'debaixo de fogo' na sequência da invasão russa à Ucrânia pela sua alegada ligação ao regime de Vladimir Putin.Recorde-se que Hansjorg Wys, bilionário suíço, já tinha sido apontado esta quinta-feira como um dos interessados na compra do Chelsea.