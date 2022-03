Já é conhecido um dos bilionários interessados em comprar o Chelsea a Abramovich

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

A 'Sky Sports' avança, esta quarta-feira, que Abramovich ofereceu o Chelsea a Hansjorg Wyss, bilionário suíço que é tido como um dos interessados em adquirir o clube, mas que ainda considera "muito elevado" o valor exigido."Abramovich está a tentar vender todas as propriedades em Inglaterra, e quer ver-se livre do clube. Eu e outras três pessoas recebemos uma oferta na terça-feira para o comprar", começou por explicar o helvético ao jornal 'Blick'.E prosseguiu: "Preciso de esperar quatro ou cinco dias, ele ainda está a pedir demasiado. O Chelsea deve-lhe dois mil milhões de euros, mas não têm dinheiro. Se eu comprar, será com um consórcio de mais seis ou sete investidores".No passado, recorde-se, Abramovich recusou uma oferta avaliada em 2,6 mil milhões de euros pelo clube. Neste momento, lembra o 'Telegraph', é provável que a venda nunca se faça abaixo dos 1,8 mil milhões.