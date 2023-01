Chelsea apanhado na confusão: transferência de David Datro Fofana pode acabar na FIFA

O Abidjan City, o primeiro clube de David Datro Fofana, um dos mais recentes reforços do Chelsea , escreveu uma carta à FIFA na tentativa de cancelar a transferência do costa-marfinense para os blues, alegando que o negócio é ilegal.Tudo porque, segundo o 'Daily Mail', a mãe de Fofana, o Abidjan City e o Molde, 'casa' do avançado antes de se mudar para o Chelsea, estão numa autêntica 'guerra aberta'.O Abidjan City garante que a mãe de Fofana assinou um termo de consentimento em 2016, fazendo com que o costa-marfinense, na altura com apenas 15 anos, se vinculasse ao clube, algo que a progenitora nega.A juntar a isso, o Abidjan alega que o Molde, formação norueguesa que em 2021 contratou Fofana, "roubou" o jogador através de uma "transferência fictícia" que também foi contra a vontade da mãe do jogador.Fofana, de 20 anos, foi oficializado como reforço do Chelsea ainda em dezembro.