Chelsea chega a acordo milionário com patrocinador para a camisola

Depois de ter iniciado a pré-temporada sem patrocinador na parte frontal da camisola e de ter recebido uma proposta - que não se concretizou - do 'My.Club', um site de conteúdo para adultos, o Chelsea chegou finalmente a acordo com uma empresa de tecnologia desportiva, a 'Infinite Athlete', que vai marcar presença na camisola do clube e render muitos milhões ao longo das próximas temporadas.Apesar do Chelsea ainda não ter oficializado a parceria, a imprensa inglesa avança que a 'Infinite Athlete' vai pagar 46,5 milhões por época aos blues. A equipa, agora comandada por Mauricio Pochettino, aguarda aprovação da Premier League e espera poder estrear o equipamento com o novo patrocinador na jornada inaugural do campeonato diante do Liverpool, no domingo, em Stamford Bridge (16h30).