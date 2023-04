Chelsea de olho em Sadio Mané: jogador tem guia de marcha no Bayern

Sadio Mané deve deixar o Bayern Munique no final da época e, segundo o ‘Daily Mail’, o Chelsea está interessado em contratá-lo.Tanto futebolística como disciplinarmente, o avançado senegalês vem defraudando as expectativas no clube de Munique, que o contratou esta temporada ao Liverpool. A agressão a Leroy Sané terá sido a gota de água que fez transbordar o copo e já tem guia de marcha . Multado em 285 mil euros, o atacante africano viu então diminuir drasticamente a empatia no colosso germânico, com o qual assinou um contrato válido até 30 de junho de 2025.