"Chocados": ingleses dizem que jogadores do Chelsea estão "preocupados" com saída de Potter

O 'The Telegraph' avança que os jogadores do Chelsea ficaram "chocados e preocupados" com o despedimento de Graham Potter Segundo a mesma fonte, o plantel dos blues apenas soube da notícia no dia de ontem, através do comunicado do clube, altura em que vários jogadores terão contactado os respetivos representantes, mostrando apreensão quanto à decisão tomada pelos responsáveis dos londrinos.Potter chegou ao Chelsea em setembro do ano passado num contrato de cinco temporadas, mas acabou por ser despedido antes do final da primeira.Contratado ao Brighton, o inglês, de 47 anos, estava numa série de apenas três vitórias nos últimos 11 encontros oficiais, tendo capitulado no sábado, em casa, diante do Aston Villa (0-2) . Os blues figuram no 11º lugar da Premier League, com 38 pontos em 28 jornadas, apesar do grande investimento feito em 2022/23, onde se incluiu a contratação (por empréstimo) do português João Félix.