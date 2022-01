Di Canio: «O Inter teria ganho de qualquer maneira e o Chelsea joga muito melhor sem Lukaku»

As palavras de descontentamento de Lukaku em relação ao Chelsea e o 'piscar de olho' ao Inter, não foram bem vistas no seio do clube inglês - e o avançado acabou mesmo por ficar de fora da convocatória para o jogo de hoje com o Liverpool - e têm dado que falar. Agora foi Paolo Di Canio, antigo jogador e treinador italiano, a apontar o dedo ao internacional belga."Esta entrevista mostra a fraqueza de um atleta que desiste, após seis meses, talvez por ter lá chegado com a arrogância de quem não percebe o seu verdadeiro nível. Ganhou o scudetto em Itália como co-protagonista com os outros companheiros de equipa, mas não é Lionel Messi. O Inter teria ganho mesmo sem ele, se tivesse Duvan Zapata ou alguém do mesmo género na frente", apontou à Sky Sport Italia."Depois foi para os Campeões da Europa, na Premier League, onde é apenas mais um entre grandes nomes. Se chegas ao Chelsea e pensas que és o número um vais ter um despertar violento. O Chelsea joga muito melhor sem Lukaku. É um jogador frágil, embora pareça ter caráter, mas quando fala assim, a verdade é que é muito frágil", acrescentou.