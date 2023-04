Dos 600 milhões à "forma vergonhosa": o discurso arrasador de Todd Boehly no balneário do Chelsea

O 'The Telegraph' dá conta, esta segunda-feira, da palestra arrasadora de Todd Boehly, dono do Chelsea, no balneário dos blues depois da derrota na receção ao Brighton (1-2) , do passado sábado.Segundo a mesma fonte e de acordo com outros relatos da imprensa britânica, Boehly ficou aproximadamente uma hora no balneário da equipa e, depois de Lampard dar o seu discurso, tomou a palavra. Nessa intervenção, o norte-americano - que foi contestado nas bancadas nesse mesmo encontro - terá dito aos jogadores que a sua forma recente (uma vitória nos últimos sete jogos) era "vergonhosa", sublinhando que gastou mais de 600 milhões de euros na equipa para que esta começasse a vencer e não a fazer o contrário.Boehly terá também dirigido algumas palavras de motivação, numa tentativa de animar a equipa para o duelo da 2.ª mão dos quartos de final da Liga dos Campeões diante do Real Madrid, que se joga amanhã, pelas 20 horas. Na 1.ª mão, os merengues levaram a melhor no Santiago Bernabéu (2-0) Refira-se que o Chelsea, de João Félix, ocupa, à 31.ª jornada da Premier League, o 11.º lugar da tabela com 39 pontos, resultantes de 10 vitórias, nove empates e 12 derrotas.