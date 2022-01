Édouard Mendy eleito o melhor guarda-redes do Mundo

Édouard Mendy foi eleito esta segunda-feira o melhor guarda-redes do Mundo, na cerimónia do FIFA The Best, que decorre em Zurique. O guardião do Chelsea superiorizou-se a Gianluigi Donnarumma, do PSG, e Manuel Neuer, do Bayern Munique.Recorde-se que o internacional senegalês, de 29 anos, conquistou a Liga dos Campeões pelos blues na temporada passada, na final realizada no Estádio do Dragão diante do Manchester City.