«Eu estava à beira da morte e Abramovich disse-me: 'Podes renovar por mais 10 ou 20 anos!'»

Piet De Visser, ex-treinador, olheiro e conselheiro do Chelsea, admitiu em entrevista ao jornal 'Algemeen Dagblad' que Abramovich lhe "salvou a vida" durante a recuperação de uma cirurgia ao coração. O holandês, agora com 87 anos, lamentou ainda a venda dos blues e deixou muitos elogios ao bilionário russo."É um golpe duro, é uma pessoa muito importante para o clube. As pessoas têm uma imagem errada dele. Não se guia pelo dinheiro apesar de ter muito. É uma diferença essencial. É uma pessoa calorosa. Sei que o vai irritar eu falar dele na imprensa, mas aceitarei com prazer a sua raiva", começou por dizer.E prosseguiu, contando a sua história: "Lembro-me que tinha acabado de fazer uma cirurgia ao coração e depois tive cancro no esófago. Consegui superar, mas era um pássaro morto. Liguei para o Roman a dizer-lhe que infelizmente tinha que me retirar como olheiro, e nunca esquecerei o que ele me disse: 'Piet, podes assinar um contrato de 10 ou 20 anos'. Imaginem... eu estava à beira da morte e ele diz-me para renovar o contrato mais 10 ou 20 anos? Deu-me muita força. Sem falar nas vezes em que me permitiu recuperar no seu barco e no seu hotel. Atrevo-me a dizer que salvou a minha vida", revelou.Recorde-se que Abramovich deverá estar à procura de um valor a rondar os 4 mil milhões de euros para vender o Chelsea