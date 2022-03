Ingleses dizem que Abramovich esteve na Turquia a negociar o Chelsea com bilionário local

Abramovich continua a fazer esforços para vender o Chelsea e o 'Daily Mail' avança este sábado que o russo se deslocou à Turquia na passada quarta-feira para negociar com mais um dos interessados no clube , o bilionário Mushin Bayrak.Recorde-se que o (ainda) dono dos blues tem estado debaixo de fogo pelas suas alegadas ligações ao regime de Vladimir Putin, que recentemente ordenou a invasão à Ucrânia.Bayrak já havia garantido, de resto, que se encontrava a "negociar os termos com os advogados de Abramovich", e que "brevemente colocaria a bandeira turca em Londres".Acredita-se que o russo esteja à procura de um valor a rondar os 4 mil milhões de euros para vender o Chelsea, e já conta com outros dois principais interessados: Jim Ratcliffe, bilionário inglês, e o suíço Hansjorg Wyss. Os lucros serão doados às vítimas da guerra na Ucrânia.