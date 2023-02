Graham Potter e a chegada de Enzo Fernández ao Chelsea: «Contratámos um jogador fantástico»

Graham Potter, treinador do Chelsea, falou esta quinta-feira pela primeira vez sobre a chegada de Enzo Fernández . Em conferência de imprensa de antevisão ao duelo de amanhã, pelas 20 horas, frente ao Fulham, o treinador dos blues garantiu que o último dia de mercado foi "calmo" e assumiu estar feliz pela contratação de "um jogador fantástico"."[Último dia de mercado] Foi calmo. Sou o treinador, não me envolvo muitos nos pormenores do último dia de mercado. Estou focado no dia seguinte e em preparar a equipa para defrontar o Fulham. Já ando cá há muito tempo e sei que há coisas que não podemos controlar. Da minha perspetiva, não podia fazer nada para mudar fosse o que fosse. Descobri [acerca da transferência] quando já estava tudo fechado e estou muito satisfeito, contratámos um jogador fantástico", explicou.Enzo Fernández, recorde-se, assinou pelo Chelsea até 2031 . O médio argentino, que deixou o Benfica, vai usar a camisola '5'.