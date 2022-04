Hamilton confirma interesse no Chelsea: «É um dos melhores clubes do Mundo»

Lewis Hamilton confirmou esta sexta-feira ser um dos interessados na compra do Chelsea . O britânico e Serena Williams juntaram-se a Sir Martin Broughton na corrida ao clube, algo que o piloto de Fórmula 1 considerou uma "grande oportunidade"."Sou adepto de futebol desde criança. Joguei todos os anos quando era mais novo e já fui a inúmeros jogos. Todas as crianças apoiavam algum clube diferente, e eu lembro-me de estar sempre a saltar entre equipas. Quando chegava a casa a minha irmã dizia-me sempre para apoiar o Arsenal", explicou em conferência de imprensa de antevisão ao GP de Emilia Romangna.E prosseguiu: "[O futebol] É o maior desporto do Mundo e o Chelsea é um dos maiores clubes do Mundo. Quando ouvi falar sobre isto pensei logo que seria uma das melhores oportunidades para pertencer a algo assim".Relativamente à 'parceria' com Serena Williams, Hamilton referiu que os dois estiveram "constantemente em contacto". "É uma atleta e uma mulher fenomenal. Falámos sobre isto e ela perguntou-me o que eu achava, ao que respondi que ia fazer parte. Ela ficou entusiasmada por se juntar. Fomos contactados e Sir Martin falou comigo para me explicar as metas que ele e a equipa dele tinham caso a proposta deles vencesse. Foi incrível", rematou.