Lewis Hamilton e Serena Williams juntam-se a investidor que quer comprar o Chelsea

Lewis Hamilton e Serena Williams estão entre os interessados em comprar o Chelsea e, tal como revela esta quinta-feira a 'Sky News', juntaram-se a um dos principais candidatos à corrida pelo clube, Sir Martin Broughton.A mesma fonte explica que o piloto britânico de Fórmula 1, adepto confesso do Arsenal, e a tenista norte-americana investiram, cada um, 10 milhões de libras (cerca de 12 M€), no consórcio liderado pelo antigo presidente do Liverpool.Recorde-se que, até ao momento, e tendo em conta que o período para ofertas já terminou, são três as principais propostas para comprar o Chelsea: a de Steven Pagliuca, investidor norte-americano e proprietário da Atalanta e dos Boston Celtics; a de Sir Martin Broughton - onde se incluem Hamilton e Serena Williams -, antigo presidente do Liverpool, e a de Todd Boehly, proprietário dos Los Angeles Dodgers, equipa de basebol.