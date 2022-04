Período de propostas pelo Chelsea acabou: novo dono poderá ser revelado nas próximas horas

O período para a venda do Chelsea está encerrado desde as 23 horas desta quinta-feira, pelo que o novo dono dos blues deverá ser revelado nas próximas horas. Neste momento, são três os principais candidatos à compra do clube.Steven Pagliuca, investidor norte-americano e proprietário da Atalanta e dos Boston Celtics é um dos nomes na linha da frente, assim como Sir Martin Broughton, empresário britânico, atual presidente da 'British Airways' e antigo dirigente máximo do Liverpool. Todd Boehly, proprietário dos Los Angeles Dodgers, equipa de basebol, é o último dos interessados na 'luta'.A família Ricketts, dona dos Chicago Cubs que tinha demonstrado interesse no Chelsea , retirou a proposta à última hora.Segundo vários meios de comunicação britânicos, o principal favorito é Todd Boehly, um antigo conhecido dos blues, que já tinha feito uma proposta para comprar o clube em 2018 - rejeitada - por um valor a rondar os 2,5 mil milhões de euros.