Havertz lamenta mau momento do Chelsea e lembra saída de Tuchel: «Foi demitido do nada...»

Kai Havertz falou à revista 'Kicker' sobre o mau momento e consequente temporada menos bem conseguida do Chelsea, frisando que, entre outros fatores, a mudança constante de treinadores não fez bem aos blues."Tudo o que podia dar errado deu errado para nós este ano. Na verdade, a temporada até começou relativamente tranquila. Tivemos uma mudança de proprietário, o que foi uma grande mudança para todo o clube. Depois Thomas Tuchel foi despedido , o que obviamente faz a diferença numa equipa como esta. Quando tens sucesso com um treinador e ele é demitido do nada...", começou por referir o alemão de 23 anos, que esta temporada leva nove golos em 41 jogos."Depois do Mundial não jogámos muito bem [com Graham Potter] e perdemos muitos pontos. Além disso, houve muitos jogadores novos durante o [mercado de] inverno que precisavam de se sentir confortáveis para conseguirem mostrar a sua qualidade. Agora estamos de costas voltadas para a parede e não muito bem na tabela", acrescentou.Apesar do mau momento - o Chelsea não ganha há oito jogos -, Havertz mostra-se confiante para o duelo com o Arsenal, marcado para esta noite, pelas 20 horas."Claro que é fácil encontrar desculpas. Não sou fã de colocar a culpa em outras coisas. Somos jogadores profissionais e às vezes precisamos de vencer um jogo. Especialmente por se tratar de um dérbi [de Londres], esperamos que os adeptos estejam do nosso lado. Queremos provocar o Arsenal. Eles estão na luta pelo título, que é onde queremos estar", concluiu.O Chelsea, refira-se, ocupa o 12.º lugar da Premier League com 39 pontos, a seis jogos do final do campeonato.