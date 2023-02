João Félix pode ter Liga dos Campeões em risco: Chelsea tem três vagas para... oito reforços

Numa altura em que parece estar a fazer de tudo para dar a volta ao início de temporada menos positivo - ocupa o 10.º lugar da Premier League -, o Chelsea enfrenta agora, fechado o mercado de transferências, um grande problema. É que dos oito reforços que a equipa assegurou, só três poderão ser inscritos na Liga dos Campeões, algo que pode dificultar a vida a Graham Potter e a... João Félix.Os blues, que gastaram 330 M€ em janeiro , enfrentam o Borussia Dortmund nos 'oitavos' da Champions, competição onde cada clube pode ter um máximo de 25 jogadores inscritos, podendo fazer três alterações em janeiro, caso nunca se ultrapassem os tais 25. Ora, a saída de Jorginho para o Arsenal abriu uma vaga, e o desentendimento entre Ziyech e a formação inglesa parece apontar para a não aposta no marroquino. Na mesma linha, Zakaria também pode ficar fora dos planos do técnico.Nesse sentido, o Chelsea fica com três vagas para... oito reforços: Enzo Fernández, João Félix, Badiashile, David Fofana, Mudryk, Andrei Santos, Madueke e Gabriel Slonina. Ao que tudo indica, Enzo e Mudryk deverão ocupar a lista, uma vez que foram as contratações mais caras. O médio argentino, aliás, foi o negócio mais caro da história da Premier League. Isto faz com que o avançado português, que está emprestado até final da temporada - num acordo que custou 11 milhões de euros aos blues -, tenha de lutar por uma vaga com vários outros jogadores... que procuram o mesmo objetivo.