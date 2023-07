Lampard recorda "falta de motivação e nível" nos treinos do Chelsea: «Não tenho uma varinha mágica...»

Frank Lampard assumiu o comando do Chelsea em abril, como treinador interino , e acabou por deixar o cargo poucos meses depois, no final da temporada que agora terminou. Os blues fizeram um final de época para esquecer e terminaram a Premier League no 12.º lugar, algo que, na opinião do antigo médio, se deveu ao elevado número de jogadores no plantel e à falta de motivação nos treinos."Reparava nos treinos que o nível não era suficiente. Não era suficiente para conseguir um bom resultado na receção ao Brentford, quanto mais frente ao Real Madrid... Quando lá cheguei, vi que não existia espírito de equipa nem união. Não havia problemas, mas para ser um jogador de elite é preciso treinar como um jogador de elite", começou por explicar Lampard ao podcast 'The Diary Of A CEO'.E prosseguiu: "Assim que fomos eliminados pelo Real Madrid [nos quartos de final da Liga dos Campeões], entras naquela fase da temporada... Passas a jogar para algo que não é habitual no Chelsea. No Chelsea, temos de jogar sempre para algum objetivo. E essa foi outra razão pela qual faltou motivação. Quando cheguei, reparei que vários jogadores achavam que a temporada tinha acabado e só pensavam no futuro. Se um atleta não joga há sete meses e está a pensar que pode sair quatro semanas depois, provavelmente vou ter dificuldades em motivá-lo. Não tenho uma varinha mágica...".Questionado acerca das decisões que a direção de Todd Boehly foi tomando ao longo dos últimos meses, Lampard optou por não se alongar. "As intenções deles são certamente as melhores. Sei disso porque tinha uma boa relação com eles. As intenções que têm de fazer um bom trabalho são incríveis, querem levar o clube ao topo", concluiu.Refira-se que, atualmente, o treinador do Chelsea é o argentino Mauricio Pochettino