Lukaku dá murro na mesa: «Nunca vou deixar que as pessoas falem por mim»

Romelu Lukaku, avançado do Chelsea, recorreu às redes sociais para responder aos mais recentes rumores sobre o seu futuro no clube: a época menos conseguida do avançado tem dado azo a relatos da imprensa inglesa que afirmam que o belga quer voltar a Itália , algo que o jogador não aceita."Nunca vou deixar que as pessoas falem por mim. Tenho ficado calado e concentrado em ajudar a equipa a terminar a temporada da melhor maneira possível, portanto se alguém andar a dizer alguma coisa sobre mim e sobre o clube, não é em meu nome", escreveu ontem Lukaku, na véspera da final da Taça de Inglaterra, que colocará frente a frente Chelsea e Liverpool - este sábado, pelas 16h45.O belga, recorde-se, apontou 15 golos pelo Chelsea esta temporada, num total de 42 jogos, onde nem sempre foi titular.